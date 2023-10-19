السفارة الأمريكية بالجزائر تنكس العلم تكريما لشهداء مستشفى الأهلي العربي في غزة

قامت السفارة الأمريكية بالجزائر بنكس العلم الأمريكي تكريما لشهداء مستشفى الأهلي العربي في غزة.

وجاء على الصفحة الرسمية للسفارة بموقع X “السفارة الأمريكية بالجزائر تنكس العلم. تكريما للأرواح البريئة التي سقطت في المستشفى الأهلي العربي في غزة”.

وأضافت السفارة “كما قال الرئيس بايدن نحن حزينون على المرضى والطاقم الطبي. وغيرهم من الأبرياء الذين قتلوا أو جرحوا في هذه المأساة”.

وعبر الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، عن “الغضب والحزن العميق”. إزاء الانفجار الذي وقع في المستشفى الأهلي العربي في غزة، وما نتج عنه من خسائر فادحة في الأرواح.

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة “تؤيد بشكل لا لبس فيه حماية حياة المدنيين أثناء الصراع. ونحن نحزن على المرضى والعاملين الطبيين وغيرهم من الأبرياء الذين قتلوا أو جرحوا في هذه المأساة”.

وقدم بايدن، الثلاثاء، “تعازيه في فقدان أرواح بريئة في انفجار مستشفى غزة، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى”.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، أن 500 على الأقل قتلوا في “ضربة جوية إسرائيلية”. على المستشفى الأهلي العربي في القطاع.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إلى مقتل وإصابة مئات في قصف مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي بمدينة غزة.

وأفادت الوكالة الفلسطينية بأن “طائرات شنت غارة” على المستشفى أثناء وجود آلاف المواطنين النازحين. الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

وأظهرت مقاطع فيديو مركبات الإسعاف وهي تنقل القتلى والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف. ورصد مقطع فيديو لحظة القصف على المستشفى.