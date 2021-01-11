عاجل

السفارة الأمريكية بالجزائر تهنىء الجزائريين بمناسبة يناير

الوطني
  • -
  • 0
السفارة الأمريكية بالجزائر تهنىء الجزائريين بمناسبة يناير
بقلم م . فيصل

نشرت السفارة الأمريكية تغريدة عبر صفحتها على التويتر نهنىء فيها الجزائريين بمناسبة السنة رأس السنة الأمازيغية2971.

ونشرت السفارة الامريكية فيديو يحدث فيه موظفون أمريكيون بالسفارة يهنئون الجزائريين بهذه المناسبة.

وأظهر الفيديو الموظفون بالزي الأمازيغي وتحدثوا باللغة الأمازيغية وهذا ماقالوا بالمناسبة:

“قررنا اليوم أن نحاول التكلم بالأمازيغية لكي نقول لكم عام سعيد يناير سعيد نرجو أن تجلب الصحة والسعادة والبركة.”


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=946863

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com