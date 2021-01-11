السفارة الأمريكية بالجزائر تهنىء الجزائريين بمناسبة يناير

نشرت السفارة الأمريكية تغريدة عبر صفحتها على التويتر نهنىء فيها الجزائريين بمناسبة السنة رأس السنة الأمازيغية2971.

ونشرت السفارة الامريكية فيديو يحدث فيه موظفون أمريكيون بالسفارة يهنئون الجزائريين بهذه المناسبة.

وأظهر الفيديو الموظفون بالزي الأمازيغي وتحدثوا باللغة الأمازيغية وهذا ماقالوا بالمناسبة:

“قررنا اليوم أن نحاول التكلم بالأمازيغية لكي نقول لكم عام سعيد يناير سعيد نرجو أن تجلب الصحة والسعادة والبركة.”