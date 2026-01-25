إعــــلانات
بقلم نادية بن طاهر
السفارة الأمريكية بالجزائر تُعلن عن توظيف
أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر، عن توظيف أخصائي زراعي لتمثيل الخدمة الزراعية الخارجية لوزارة الزراعة الأمريكية.

وحسب بيان للسفارة، تتمثل أهم المهام والمتطلبات العمل في مجالات البحوث الزراعية، التجارة، وتحليل السياسات.

والتعاون مع الشركاء الرئيسيين لمعالجة القضايا التجارية وتعزيز الابتكار في القطاع الزراعي.

كما تتطلب الوظيفة خبرة وشهادة في تخصصات ذات صلة، مع إتقان اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

