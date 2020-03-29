السفارة الأمريكية: برمجة رحلة جوية خاصة غدا الإثنين للأمريكيين الراغبين في مغادرة الجزائر

كشفت السفارة الأمريكية، اليوم الأحد، عن برمجة رحلة جوية مباشرة من الجزائر نحو دالاس، للأمريكيين الراغبين في المغادرة.

وأوضحت في بيان لها، أن موعد الرحلة الجوية حدد يوم غد الاثنين، مشيرة أن وقت المغادرة والتوجيه عرضة للتغيير.

ودعت السفارة الأمريكية، من الراغبين في مغادرة الجزائر الى الاتصال بالقسم القنصلي لديها، على أن يتلقى المرسل تأكيدا من طرفها يؤكد رحلته.

وأضافت السفارة “يرجى عدم الذهاب إلى المطار، فقط لأولئك الذين لديهم تأكيدات بالبريد الإلكتروني، والذين هم على قائمة الركاب لدينا سيسمح لهم بالصعود، سعة المقاعد محدودة”.

وقالت السفارة “أولئك الذين قدموا تأكيدات وجميع المعلومات قبل ظهر يوم الجمعة 27 مارس، سيتم منحهم الأولوية”.

وأشارت السفارة، أنه تتم معالجة الطلبات المستلمة بعد هذا الموعد النهائي بالترتيب.