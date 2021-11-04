السفارة الأمريكية: برنامج تدريبي متميز للطلبة الجامعيين

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر عن تنظيم برنامج القادة الطلاب هو برنامج تدريبي لمدة خمسة أسابيع. في الولايات المتحدة الأمريكية في صيف 2020 في أربع جامعات أمريكية.

ونشرت السفارة الأمريكية على فيسبوك “هل أنت طالب جامعي متميز ولد بين 28 جولية 1998 و29 جوان 2002؟. برنامج القادة الطلاب هو برنامج تدريبي لمدة خمسة أسابيع في الولايات المتحدة الأمريكية في صيف 2020 في أربع جامعات أمريكية”.

وأضافت هو مفتوح لحوالي 64 طالباً في مستوى الليسانس أو الدراسات العليا من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أما الموعد النهائي لقبول الطلبات فهو بتاريخ 13 ديسمبر 2021.

بالإضافة لذلك، أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، امس الأربعاء، عن تقديمها عرضا خاصا لطلاب الثانويات.

ونشرت السفارة على صفحتها بفيسبوك “تلاميذ الثّانويات، هل تتحدثون اللغة الإنجليزية جيدًا وتريدون قضاء شهر في الصيف القادم بأمريكا؟”.

وأضافت “لا تفوّتوا هذه الفرصة للتقدم لبرنامج القيادة الشبابية الجزائرية. وهو برنامج تبادل ممول بالكامل يركز على تنمية القيادات الشبابية والمشاركة المجتمعية”.

وتابعت “يجب أن يتراوح عمر المتقدمين بين 15 و17 عامًا اعتبارًا من 10 جوان 2022. وأن يكونوا حاليًا في السنة الأخيرة من المدرسة المتوسّطة، أو السنة الأولى أو الثانية من المدرسة الثانوية”.

وأكدت السفارة الأمريكية أن رسالتيّ توصية باللغة الإنجليزية مطلوبة كجزء من التسجيل، مشيرة أن آخر موعد للتقديم هو 16 نوفمبر.

وقد أعلن موقع السفر التابع لمكتب الشؤون القنصلية الأمريكية أن التسجيل في قرعة الولايات المتحدة 2022-2023. قد انطلق 7 أكتوبر إلى 10 نوفمبر.

وأوضح أن الاشتراك في القرعة يتم مجانا، من خلال الرابط الإلكتروني لتطبيق الهجرة العشوائية لأمريكا: https://dvprogram.state.gov

وتتضمن شروط التسجيل وجود جواز سفر ساري المفعول، أن يكون عمر المتقدم ‏18 عاما أو أكثر، و‏توضيح الحالة الاجتماعية الصحيحة، وقضاء 12 عاما بالتعليم على الأقل. وأن يكون المتقدم من إحدى الدول ‏المؤهلة للتقديم للوتري، و‏تقديم صورة حديثة لم يمض عليها أكثر من 6 أشهر.