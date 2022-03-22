السفارة الأمريكية تبحث عن أمين صندوق
تبحث السفارة الأمريكية لدى الجزائر، عن أمين صندوق لديه خبرة في مجال المحاسبة ومسك الدفاتر والنقد.
وجاء في منشور للسفارة على صفحتها بفايسبوك: “هل تعمل في مجال المحاسبة أو المالية؟. تبحث السفارة الأمريكية عن أمين صندوق عنده ثلاث سنوات خبرة بشكل تدريجي في المحاسبة التقنية. أو مسك الدفاتر وسنة واحدة على الأقل من الخبرة في التعامل مع النقد”.
كما تتضمن متطلبات الوظيفة درجة ليسانس مجال المالية أو المحاسبة ومستوى 3 في اللغة الإنجليزية 4 في العربية والفرنسية.
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سفارة الولايات المتحدة تبحث عن طبيب
كما أعلنت سفارة الولايات المتحدة لدى الجزائر، قبل أيام، عن رغبتها في توظيف طبيب للوحدة الصحية. كما يجب أن يكون المرشحون قد أكملوا ما لا يقل عن ثلاث سنوات من الخبرة.
في حين، يتعلق الأمر بالذين تخرجوا من التدريب في مجال الرعاية الصحية الأولية. على غرار طب الأسرة أو طب الطوارئ أو طب الأطفال أو الطب الباطني.
كما يشترط المستوى 4، من حيث الطلاقة في اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.
كما كانت، قد أعلنت في وقت سابق السفارة الأمريكية لدى الجزائر عن توظيف بناء يقوم بمهام مثل وضع وإصلاح البلاط والهدم وتركيب الخرسانة وبعض أعمال الصيانة.
وجاء في منشور على صفحة الوزارة بفايسبوك: “يا جماعة شكون حاب يجي يخدم بناء فالسفارة قبل ما يغامر بينا خالد ويسقم هذا الحيط بالغراء”.
وأضافت السفارة: “تبحث السفارة الأمريكية عن توظيف بناء يقوم بمهام مثل وضع وإصلاح البلاط والهدم وتركيب الخرسانة وبعض أعمال الصيانة”.
وتابعت السفارة: “المطلوب إكمال الطور الابتدائي مع تكوين مهني في مجال البناء ومستوى 1 في اللغة الإنجليزية و2 في اللغتين الفرنسية والعربية”.
وكشفت الأمريكية لدى الجزائر، إنها ستقدم راتباً سنوياً يقدر بـ1,334,427 دينار جزائري للبناء الذي سيحصل على هذه الوظيفة.