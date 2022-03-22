السفارة الأمريكية تبحث عن أمين صندوق

تبحث السفارة الأمريكية لدى الجزائر، عن أمين صندوق لديه خبرة في مجال المحاسبة ومسك الدفاتر والنقد.

وجاء في منشور للسفارة على صفحتها بفايسبوك: “هل تعمل في مجال المحاسبة أو المالية؟. تبحث السفارة الأمريكية عن أمين صندوق عنده ثلاث سنوات خبرة بشكل تدريجي في المحاسبة التقنية. أو مسك الدفاتر وسنة واحدة على الأقل من الخبرة في التعامل مع النقد”.

كما تتضمن متطلبات الوظيفة درجة ليسانس مجال المالية أو المحاسبة ومستوى 3 في اللغة الإنجليزية 4 في العربية والفرنسية.

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