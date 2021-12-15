السفارة الأمريكية تبحث عن توظيف ماصون بـ11 مليون شهريا

تبحث السفارة الأمريكية لدى الجزائر عن توظيف بناء يقوم بمهام مثل وضع وإصلاح البلاط والهدم وتركيب الخرسانة وبعض أعمال الصيانة.

وجاء في منشور على صفحة الوزارة بفايسبوك: “يا جماعة شكون حاب يجي يخدم بناء فالسفارة قبل ما يغامر بينا خالد ويسقم هذا الحيط بالغراء”.

وأضافت السفارة: “تبحث السفارة الأمريكية عن توظيف بناء يقوم بمهام مثل وضع وإصلاح البلاط والهدم وتركيب الخرسانة وبعض أعمال الصيانة”.

وتابعت السفارة: “المطلوب إكمال الطور الابتدائي مع تكوين مهني في مجال البناء ومستوى 1 في اللغة الإنجليزية و2 في اللغتين الفرنسية والعربية”.

وكشفت السفارة الأمريية لدى الجزائر، إنها ستقدم راتباً سنوياً يقدر بـ1,334,427 دينار جزائري للبناء الذي سيحصل على هذه الوظيفة.

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السفارة الأمريكية بالجزائر توظف معالج طلبات التأشيرة بهذا الراتب

هذا وفتحت السفارة الأمريكية بالجزائر ، قبل أسبوع، باب التوظيف لدى سفارتها المتواجدة بالعاصمة. وأوضحت السفارة ببيان لها على فايسبوك، انها تبحث توظيف عن مساعد بالقسم القنصلي مسؤولاً عن معالجة جميع فئات طلبات التأشيرة لغير المهاجرين.

وعلى الراغبين –تقول السفارة الأمريكية- في الحصول على هذا المنصب يجب ان تتوفر لديهم خبرة عمل سابقة لمدة عامين في الإدارة. مستوى 4 في كل من العربية والإنجليزية والفرنسية.

كما جاء في الشروط، عامين على الأقل من الدراسات الجامعية، ويجب عليهم تحميل شهادة أوكشف النقاط كدليل على ذلك. وجاء في بيان السفارة الأمريكية “راكم حابّين تسّمعو “كاش فيزا” صباح وعشية ؟ تستمر سلسلة التوظيف في سفارة الولايات المتحدة”. و”هذه المرة نبحث عن مساعد في القسم القنصلي”.

ويجب على الراغب في الوظيفة، خبرة عمل سابقة لمدة عامين في الإدارة. ومستوى 4 في كل من العربية والإنجليزية والفرنسية. وسيكون الموظف مسؤولاً عن معالجة جميع فئات طلبات التأشيرة لغير المهاجرين.

كما طلبت السفارة الأمريكية، أيضا عامين على الأقل من الدراسات الجامعية. يجب عليك تحميل شهادة أوكشف النقاط كدليل على ذلك. في حين يبلغ الراتب السنوي 2.222.662 دينار جزائري.

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