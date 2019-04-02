السفارة الأمريكية تحذر رعاياها من التواجد في المسيرات بعد إستقالة بوتفليقة

حذرت السفارة الأمركية رعاياها المتواجدين في الجزائر، من الخروج خلال مسيرات الجزائريين بعد استقالة الرئيس بوتفليقة.

وفي بيان لها على صفحتها الرسمية في تويتر، قالت انه ربما هناك تجمعات عامة تجتاح البلاد رداً على إعلان استقالة الرئيس بوتفليقة.

الإجراءات الواجب اتخاذها: تجنب التجمعات الكبيرة وحشد النقاط للمظاهرات.