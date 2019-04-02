السفارة الأمريكية تحذر رعاياها من التواجد في المسيرات بعد إستقالة بوتفليقة

حذرت السفارة الأمركية رعاياها المتواجدين في الجزائر، من الخروج خلال مسيرات الجزائريين بعد استقالة الرئيس بوتفليقة.
وفي بيان لها على صفحتها الرسمية في تويتر، قالت انه ربما هناك تجمعات عامة تجتاح البلاد رداً على إعلان استقالة الرئيس بوتفليقة.
الإجراءات الواجب اتخاذها: تجنب التجمعات الكبيرة وحشد النقاط للمظاهرات.
Location: Througout Algeria
Event: There maybe public gatherings throghout the country in response to the announcement of President Bouteflika's resignation … Actions to take: Avoid large gatherings and rallying points for demonstrations. https://t.co/5wE78dvSTF pic.twitter.com/HpViizjRR1
— US Embassy Algiers (@USEmbAlgiers) April 2, 2019
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