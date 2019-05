السفارة الأمريكية تحذر رعاياها من الجمعة الـ13 من الحراك الشعبي

وطلبت السفارة من الرعايا الأمريكيين وخاصة موظفو السفارة بالحيطة و الحذر غدا الجمعة.

وقالت السفارة ان هناك تقارير عن اشتباكات بين الشرطة ومجموعات صغيرة من المتظاهرين ، وتقارير عن أضرار في الممتلكات وإصابات.

ونصحت رعاياها بتقييد الحركات غير الأساسية أثناء المظاهرات وبعدها مباشرة.

وعدم المشاركة أو المشاهدة أو البقاء بالقرب من المظاهرات أو التجمعات الكبيرة أو المناطق التي يشاهدون فيها أعمال إجرامية.

Location: Throughout Algeria. Event: Demonstrations continue to take place throughout the country. U.S. government personnel are encouraged to limit non-essential movements … Actions to take: Be aware of your surroundings and exercise caution …https://t.co/OgfJazjweR pic.twitter.com/HdylD3Gsd8

— US Embassy Algiers (@USEmbAlgiers) May 16, 2019