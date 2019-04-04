السفارة الأمريكية تحذر رعاياها من مسيرات الغد

حذّرت السفارة الأمريكية رعاياها المتواجدين في الجزائر، من الخروج خلال مسيرات الحراك الشعبي غدا الجمعة .
وفي بيان لها على صفحتها الرسمية في تويتر، قالت هناك دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للاحتجاجات السلمية في جميع أنحاء البلاد بعد ظهر غد الجمعة.
الإجراءات الواجب اتخاذها: تجنب التجمعات الكبيرة وحشد النقاط للمظاهرات.
Location: Throughout Algeria.
Event: There have been calls on social media for peaceful protests throughout the country for tomorrow afternoon – April 5th … https://t.co/5wE78dvSTF pic.twitter.com/YukQZAQZ0m
— US Embassy Algiers (@USEmbAlgiers) April 4, 2019
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