السفارة الأمريكية تدعو مواطنيها بالجزائر إلى المغادرة عبر شركات الطيران الأوروبية

وغردت اليوم الخميس على تويتر ” إلى مواطنينا الجزائريين المتواجدين في الجزائر: العديد من شركات الطيران الأوروبية لديها رحلات عودة لمواطنيها، قد تكون المقاعد متاحة للجنسيات الأخرى”.

وأضافت السفارة الأمريكية “ندعو مواطينا الى الاتصال بشركات الطيران مباشرةً للاستعلام عن التوفر ومتطلبات النقل والحجر الصحي المحتمل في بلد العبور”.

For American Citizens in Algeria: Several European airlines have repatriation flights for their citizens. Seats may be available for other nationalities. Contact airlines directly to inquire about availability, transit requirements, and possible quarantine in transit country.

— US Embassy Algiers (@USEmbAlgiers) March 19, 2020