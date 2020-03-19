السفارة الأمريكية تدعو مواطنيها بالجزائر إلى المغادرة عبر شركات الطيران الأوروبية

دعت السفارة الأمريكية مواطنيها في الجزائر، إلى مغادرة التراب الوطني عبر شركات الطيران الأوروبية.

وغردت اليوم الخميس على تويتر ” إلى مواطنينا الجزائريين المتواجدين في الجزائر: العديد من شركات الطيران الأوروبية لديها رحلات عودة لمواطنيها، قد تكون المقاعد متاحة للجنسيات الأخرى”.

وأضافت السفارة الأمريكية “ندعو مواطينا الى الاتصال بشركات الطيران مباشرةً للاستعلام عن التوفر ومتطلبات النقل والحجر الصحي المحتمل في بلد العبور”.