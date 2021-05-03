السفارة الأمريكية تستذكر وزير الخارجية الراحل محمد صديق بن يحيى

يصادف اليوم الذكرى السنوية لوفاة وزير الخارجية الجزائري، محمد صديق بن يحيى سنة 1982.

وتوفي الراحل، محمد صديق بن يحيى، عندما أسقطت طائرته، بينما كان يعمل على إيجاد حل سلمي للحرب الإيرانية العراقية.

وجاء في منشور السفارة الأمريكية بالجزائر “ستبقى أميركا ممتنة إلى الأبد لبن يحيى وزملائه الدبلوماسيين الجزائريين”.

وهذا لتوسطهم في إطلاق سراح 52 ديبلوماسيا أمريكيا، الذين قد احتجزوا كرهائن 444 يوما، بعد اقتحام متظاهرين السفارة الأمريكية بطهران.

ويظهر على يمين الصورة، الراحل بن يحيى، يصافح نائب وزير الخارجية الأمريكي وارن كريستوفر بمقر وزارة الخارجية الجزائرية.

وتم أخذ الصورة في 19 جانفي 1981، بعد توقيع اتفاق إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين في إيران.