السفارة الأمريكية تشكر الجزائر على حفاوة استقبال قائد “أفريكوم”

قدمت سفارة أمريكا بالجزائر تشكراتها للجزائر على حفاوة الاستقبال لنائب وزير الخارجية لاندو وقائد أفريكوم الجنرال أندرسون.

وحسبما أشارت به السفارة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك:” جزيل الشكر لنظرائنا وأصدقائنا في الجزائر على حفاوة الاستقبال لنائب وزير الخارجية لاندو وقائد أفريكوم الجنرال أندرسون… أتاحت زياراتهم فرصا لتعزيز التعاون في مجالات الاهتمام المشترك. وتمهيد الطريق للعمل مهم في الفترة المقبلة.

