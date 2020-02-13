السفارة الأمريكية تصدر بيانا وتكذّب مزاعم وسائل إعلام حول تمويل برنامج تلفزيوني تبثه النهار

أصدرت السفارة الأمريكية، مساء اليوم الخميس، بيانا، كذبت فيه مزاعم أطلقتها وسائل إعلام، بعد توقيف مدير عام مجمع النهار الزميل أنيس رحماني.

وقالت السفارة الأمريكية في بيانها “فيما يتعلق بالتقارير الإعلامية الصادرة مؤخرا، أنتجت السفارة الأمريكية بالجزائر البرنامج التلفزيوني الواقعي حول ريادة الأعمال “عندي حلم”.

وأضافت السفارة الأمريكية في بيانها “وافقت قناة النهار على بث البرنامج التلفزيوني”.

وشددت سفارة واشنطن بالجزائر على أنه “لا يوجد أي إتفاقيات أخرى بين الطرفين”، مضيفة أنها “لم ولن تدفع أي مبلغ لقناة النهار مقابل أي خدمات”.

وكانت قنوات ومواقع إخبارية وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي قد روّجت أمس الأربعاء، لأكاذيب بشأن أسباب توقيف الزميل أنيس رحماني.

وكان من بين ما نسجته تلك الأبواق الحاقدة، في مسعاها للحصول على “سبق صحفي وهمي”، وتهويل وإثارة قضية مدير عام مجمع النهار، هو القول بأن من أسباب توقيفه، هو تمويل برنامج تبثه “النهار” من طرف السفارة، بشكل سري.

ويؤكد بيان السفارة الأمريكية زيف وكذب مزاعم بعض “الدكاكين” الإعلامية المفلسة، التي لجأت إلى أساليب غير شريفة، لمنافسة مجمع النهار، بترويج أخبار لا أساس لها من الصحة.