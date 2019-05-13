السفارة الأمريكية تعلن عن نتائج قرعة الهجرة «ڤرين كارد» للجزائريين

ستظل متوفرة على الموقع إلى غاية يوم 30 سبتمبر القادم

الاطلاع على النتائج يكون عبر موقع «اللوتري» الرسمي فقط

شرعت وزارة الخارجية الأمريكية، في الإعلان عن نتائج برنامج قرعة تأشيرة الإقامة الأمريكية (DV-2020) للجزائر، والمعروف باسم «ڤرين كارد»، التي أصبحت متاحة الآن على موقعها.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي، أن الأشخاص الذين شاركوا في القرعة خلال فترة التسجيل المفتوحة التي استمرت بين 3 أكتوبر و6 نوفمبر من العام الماضي.

يمكنهم الاطلاع على النتائج، مشيرة إلى أنه لا داعي للقلق والتسرّع والتوتر نظرا لاكتظاظ الشبكة أو اكتظاظ الموقع خلال هذه الأيام، حيث أن النتائج ستظل متوفرة على الموقع إلى غاية يوم 30 سبتمبر القادم.

وسجلت القرعة مشاركة الملايين من جميع أنحاء الوطن العربي، للتقدم بطلب الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق حلم السفر.

والحصول على العديد من الصلاحيات التي توفرها بعد الفوز بـ«ڤرين كارد» والإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شارك نحو 50 ألف شخصا من مختلف الدول العربية.

بعد توافر الشروط المطلوبة للحصول على نتيجة قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2020. ويمكن لكل الذين تقدموا بطلب المشاركة في القرعة.

الدخول على رابط الموقع والاستعلام عن نتيجة قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا «2019- 2020»، عبر موقع اللوتري الرسمي، من خلال إدخال الرقم التأكيدي، كتابة الاسم الأخير وسنة الميلاد.

وقد تقدم للتسجيل في قرعة الهجرة العشوائية أمريكا 2019-2020، حوالي 55 مليون شخص متقدم من مختلف دول العالم تمنح منهم الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 50 ألف «ڤرين كارد».

وفتحت وزارة الهجرة الأمريكية، باب تقديم طلبات المواطنين للمشاركة في قرعة الهجرة العشوائية أمريكا 2019-2020، في الدول العربية المسموح لها المشاركة في القرعة.

حيث تم فتحها 3 أكتوبر الماضي حتى يوم 7 من نوفمبر الجاري 2018، موقع قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2020.

وتعرف تأشيرة التنوع Diversity Visa المعروفة بـ«ڤرين كارد» بأنه برنامج تطلقه الولايات المتحدة كل عام لـ50 ألف شخص تعطيهم حق الإقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

والعمل فيها عن طريق عمل مسابقة وقرعة» اللوتري» الأمريكي.