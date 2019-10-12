السفارة الأمريكية تغلق أبوابها غدا لهذا السبب

سيكون مقر السفارة الأمريكية في الجزائر مغلقا غدا الأحد بمناسبة يوم كولمبوس.

ونشرت السفارة على صفحتها الرسمية في فايسبوك أنها ستكون مغلقة بسبب يوم كلومبوس.

ويحتفل الأميركيون بـ”يوم كولومبوس”، وهو بمثابة عيد وطني في الولايات المتحدة وفي مناطق أخرى من أميركا الجنوبية، بالإضافة إلى إسبانيا وإيطاليا.

“يوم كولومبوس” هو مناسبة لاسترجاع ذكرى اكتشاف المغامر الإيطالي كريستوفر كولومبوس العالم الجديد، الذي سمي لاحقا “أميركا”، تيمنا بمغامر إيطالي آخر وهو أميريكو فسبوتشي.

واردفت السفارة صورة لمنتزه جبال غوادالوبي الوطني الذي يقع في ولاية تكساس.

وقالت:” تتغير ألوان أوراق الشجر في هذا المنتزه الوطني بين منتصف شهر أكتوبر ومنتصف شهر نوفمبر عادة”.