السفارة الأمريكية تفتح باب التوظيف في هذا المنصب

بقلم نادية بن طاهر
أعلنت سفارة الولايات المتحدة في الجزائر، عن البحث عن أخصائي ذو خبرة في الشؤون الزراعية لدعم التعاون الزراعي والتجاري بين الولايات المتحدة والجزائر.

وأكدت السفارة، في بيان لها، أن هذا المنصب، يعد فرصة مهنية إدارية تركز على البحث والتحليل والتواصل مع الجهات الحكومية والقطاع المهني.

وأضافت السفارة، أنها تبحث عن مترشحين يتمتعون بكفاءة عالية في مجالات الاقتصاد الزراعي أو التجارة أو السياسات العامة. مع خبرة مثبتة في التحليل وإعداد التقارير.

ودعت المهتمين الذين يملكون الخبرة اللازمة ويرغبون في المساهمة في عمل مهني ذي أثر في هذا القطاع. للتقديم عبر الموقع الإلكتروني: https://dz.usembassy.gov/jobs/

