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السفارة الأمريكية تفتح باب التوظيف

بقلم نادية بن طاهر
السفارة الأمريكية تفتح باب التوظيف
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أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، عن فتح منصب عمل لديها ككاتب إمدادات المرافق.

وجاء في بيان للسفارة: “انضم إلى فريقنا ككاتب إمدادات المرافق.. إذا كان لديك عامين من الخبرة في التوريد/التخزين والخبرة في قطع الغيار والمواد والمعدات، فهذه الوظيفة مناسبة لك”.

وأضاف البيان: “ستكون مسؤولاً عن الحصول على مستلزمات الصيانة وإدارتها مع ضمان أفضل المنتجات لمنشآتنا. يعتبر ثنائي اللغة باللغتين الإنجليزية والفرنسية/العربية ميزة إضافية. قدم الآن”.

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