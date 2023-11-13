السفارة الأمريكية تفتح باب التوظيف

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، عن فتح منصب عمل لديها ككاتب إمدادات المرافق.

وجاء في بيان للسفارة: “انضم إلى فريقنا ككاتب إمدادات المرافق.. إذا كان لديك عامين من الخبرة في التوريد/التخزين والخبرة في قطع الغيار والمواد والمعدات، فهذه الوظيفة مناسبة لك”.

وأضاف البيان: “ستكون مسؤولاً عن الحصول على مستلزمات الصيانة وإدارتها مع ضمان أفضل المنتجات لمنشآتنا. يعتبر ثنائي اللغة باللغتين الإنجليزية والفرنسية/العربية ميزة إضافية. قدم الآن”.