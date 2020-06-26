السفارة الأمريكية تهنئ الباحث الجزائري بلقاسم حبة بحصوله على براءة الاختراع الـ1500

هنأت السفارة الأمريكية بالجزائر، الباحث الجزائري الدكتور بلقاسم حبة، بمناسبة حصوله على براءة اختراع رقم 1500من بينها 500 في أمريكا.

وجاء في منشور السفارة عبر حسابها الرسمي على فايسبوك:” تحصّل الدكتور بلقاسم على درجة الليسانس من جامعة باب الزوار ثم درجتيّ ماستر ودكتوراه في تخصص علم المواد والهندسة من جامعة ستانفورد.”

وأضافت:”ومن بين الجوائز العديدة التي نالها الدكتور بلقاسم أنه مصنّف ضمن قائمة 100 أكثر مخترع إنتاجاً على المستوى العالمي حسب مجلة أر أند دي في عام 2012. تفتخر كل من الجزائر والولايات المتحدة بالدكتور بلقاسم”

وتجدر الإشارة، إلى أن الباحث من مواليد سنة 1957 بالمغيّر ولاية وادي سوف الجزائرية، حصل على منحة إلى جامعة ستانفورد بكاليفورنيا، التي حصل فيها على شهادة الماجيستير في الفيزياء التطبيقية.

كما تحصل الباحث أيضا شهادتين في علوم المواد والدكتوراه في الطاقة الشمسية.