السفارة الأمريكية تهنئ الجزائريين بحلول شهر رمضان

هنأ موضفو السفارة الأمريكية في الجزائر، الشعب الجزائري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ونشر السفير الامريكية جون ديلاروش، عبر صفحته الرسمية على تويتر، تهنئة بالمناسبة.

كما نشر فيديو لموضفي السفارة يهنؤون الشعب الجزائر بحلول الشهر الكريم.

والملفت في الفيديو ان هناك عناصر من المارينز يشتغلون في السفارة، و قدموا تهانيهم للجزائريين بمناسية الشهر الفضيل.