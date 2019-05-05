السفارة الأمريكية تهنئ الجزائريين بحلول شهر رمضان

هنأ موضفو السفارة الأمريكية في الجزائر، الشعب الجزائري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
ونشر السفير الامريكية جون ديلاروش، عبر صفحته الرسمية على تويتر، تهنئة بالمناسبة.
كما نشر فيديو لموضفي السفارة يهنؤون الشعب الجزائر بحلول الشهر الكريم.
والملفت في الفيديو ان هناك عناصر من المارينز يشتغلون في السفارة، و قدموا تهانيهم للجزائريين بمناسية الشهر الفضيل.
من جميع الزملاء في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر @USEmbAlgiers رمضان كريم. تصوموا بالصحة والهناء. #Ramadan #RamadanKareem #RamadanMubarak #رمضان #رمضان_كريم #رمضان_مبارك pic.twitter.com/dEDtiPMpui
— Ambassador Desrocher (@USAmbtoAlgeria) May 5, 2019
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