السفارة الأمريكية تهنئ الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى 66 لإندلاع ثورة التحريرية المجيدة

هنأت السفارة الأمريكية بالجزائر نيابة عن الحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى 66 لإندلاع ثورة نوفمبر.

ونشرت السفارة عبر صفحتها على التويتر أخلص التهاني وأصدق التمنيات للشعب الجزائري بهذه المناسبة.

كما أضافت السفارة “تعتز الولايات المتحدة الأمريكية اعتزازاً كبيراً بكونها صديقة وفية للجزائر.”

وجاءت تغريدة السفارة كمايلي:

“بمناسبة الذكرى 66 لإندلاع ثورة نوفمبر، توجه السفارة الأمريكية، نيابة عن الحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي، أخلص التهاني وأصدق التمنيات للشعب الجزائري”.

“تعتز الولايات المتحدة الأمريكية اعتزازاً كبيراً بكونها صديقة وفية للجزائر”.