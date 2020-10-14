السفارة الأمريكية تهنئ الناجحين في “الباك” وتنشر كيفيات الحصول على منحة دراسية

قدمت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، اليوم الأربعاء، تهانيها للناجحين الجدد في شهادة البكالوريا.

ونشرت السفارة الأمريكية على فيسبوك “مبروك لكل الحائزين على شهادة البكالوريا”.

ووضعت السفارة الأمريكية تحت تصرف الطلبة الجدد كيفية مواصلة دراستهم في جامعة أمريكية ومنحة دراسية كاملة.

ويخص الأمر الناجحين في امتحان شهادة البكالوريا مؤخرا أو من يزاولون دراستهم حاليا في السنة الأخيرة من المدرسة الثانوية.

وأوضحت أنه يمكن التسجيل في برنامج قادة الغد المخصص لطلبة السنة الثالثة ثانوي القادرين والمتحمسين من بيئات معوزة.

وتغطي المنحة جميع تكاليف الالتحاق بالجامعة لأربع سنوات في مؤسسات مختارة للتعليم العالي، كالجامعة الأمريكية في القاهرة والجامعة الأمريكية ببيروت.

وأفادت السفارة الامريكية لدى الجزائر أن آخر أجل للتسجيل هو 4 ديسمبر 2020.