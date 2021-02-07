السفارة الأمريكية توظف مختصا في التجارة براتب 350 مليون سنتيم سنويا

أعلنت السفارة الأمريكية بالجزائر عن البحث عن مختص فالتجارة من أجل منصب عمل للتوظيف مقابل 350 مليون سنتيم سنويا.

وحسبما أعلنته السفارة عبر صفحتها على الفايسبوك، فيجب أن يكون الموظف من خرّيج جامعة في إدارة الأعمال أو التسويق.

كما يجب أن يكون خريج جامعة الإقتصاد أو أي مجال آخر له صلة، ويجب أن تكون لديه معرفة الشاملة بالإقتصاد الأمريكي والجزائري.

وكذا الهياكل التجارية والصناعية والممارسات التجارية والقوانين واللوائح والسياسات.

وأضافت السفارة، أنه يجب على الموظف أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات في التسويق والإدارة والبحوث الاقتصادية.

كما يجب على الموظف، أن يتحدث اللغات العربية والفرنسية والمستوى 4 الإنجليزية.

أما بخصوص الراتب فسيقدر بـ 350 مليون سنتيم سنويا، وآخر موعد للتقديم هو 17 فيفري 2021.