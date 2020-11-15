السفارة الأمريكية تُعلن عن مسابقة لتلاميذ الثانوية لقضاء شهر في أمريكا

الوطني
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السفارة الأمريكية تُعلن عن مسابقة لتلاميذ الثانوية لقضاء شهر في أمريكا
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت سفارة الولايات المتحدة، عن إطلاق مسابقة لتلاميذ الثانوي “سنة أولى وثانية فقط”، لقضاء شهر واحد في الولايات المتحدة خلال صيف 2021.

وجاء في بيان للسفارة: “لا تفوتوا فرصة الترشح لبرنامج قيادة الشباب الجزائري، وهو برنامج تبادل ممول بالكامل يركز على تنمية القيادات الشبابية والتواصل المجتمعي”.

وأضاف البيان: “يجب أن يتراوح عمر المترشحين بين 15 و17 عامًا، ويشترط على المترشحين تقديم رسالتي توصية باللغة الإنجليزية”.

وأشار البيان، إلى أن آخر أجل للترشح، هو يوم 29 نوفمبر 2020.

https://www.facebook.com/USEmbassyAlgiers/photos/a.322967514391216


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