السفارة الأمريكية تُقدم تعازيها في وفاة بن صالح

تقدمت السفارة الأمريكية لدى الجزائر، بتعازيها في وفاة رئيس مجلس الأمة ورئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح.

وانتقل الى رحمة الله، اليوم الاربعاء، رئيس الدولة السابق، عبد القادر بن صالح، عن عمر ناهز 80 سنة. وتوفي رئيس مجلس الأمة السابق، بعد تدهور صحته.

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