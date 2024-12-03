السفارة الأمريكية تُقدّم منحة دراسية لهذه الفئة

كشفت السفارة الأمريكية بالجزائر، عن استحداث منحة دراسية تستفيد منها الطالبات الإناث المتمدرسات في المرحلة الثانوية.

وتخص المنحة حسبما أعلنت عنه السفارة الأمريكية بالجزائر في منشور لها، الطالبات في المرحلة الثانوية الشغوفات بالتكنولوجيا. حيث يقدم برنامج “TechGirls” منحة دراسية كاملة مدتها ثلاثة أسابيع في الولايات المتحدة خلال الصيف المقبل لاستكشاف البرمجة والتكنولوجيا.

كما أن البرنامج مفتوح للفتيات من عمر 15 إلى 17 سنة. من أجل الانضمام إلى شبكة عالمية من الشابات اللاتي يشكلن مستقبل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وأضافت السفارة من خلال نفس المنشور، أن آخر أجل للتسجيل هو 6 ديسمبر 2024.