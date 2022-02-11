السفارة الأمريكية تُهنئ الثنائي الجزائري بعد تألقه في بطولة دولية للكاراتي بنيويورك

قدمت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر تهانيها للثنائي الجزائري بعد تألقه في بطولة دولية للكاراتي.

الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية بالجزائر على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” نشرت صورة الثنائي اليوم الجمعة.

كما أرفقت الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية بالجزائر الصورة برسالة التهنئة التي جاء فيها.

“تهانينا للرياضيين الجزائريين اللذين حصلا على جوائز في بطولة EGN الدولية للكاراتيه”.

وواصلت:”والتي أقيمت في مدينة نيويورك يومي 29 و30 جانفي”.

كما ختمت:”تم اختيار سكور صلاح الدين كأفضل رياضي ، بينما فاز حسين الدايخي بالمركز الأول في فئة 18-34، وزن 75 كغ + الكوميتيه للرجال”.