السفارة الأمريكية: رصدنا عدة عمليات احتيال تستهدف المواطنين الجزائريين

قالت سفارة أمريكا لدى الجزائر، إنها رصدت في الآونة الأخيرة، عدة عمليات احتيال تستهدف المواطنين الجزائريين.

ووضعت السفارة الأمريكية على صفحتها بفيسبوك فيديو حول عمليات الاحتيال التي قد تستغل اسم السفارة الأمريكية أو سفارة أخرى.

وقال خالد ولفسبورغ، المتحدث باسم سفارة أمريكا “جاءنا بعض الجزائريين الى السفارة، يسألون عن أشياء بعث بها شخص مجهول”.

وأضاف “عندما بحثنا في الأمر، وجدنا أنه تم خداعهم، وقالوا لهم ستجدون مقتنياتكم بالسفارة الأمريكية في الجزائر”.

وتابع “هذه خدعة، لا تبعثوا أموالكم لشخص مجهول، كما هناك بعض من خدعوهم بفرص العمل في أمريكا”.

وأشار أن هناك بعض الجزائريين تلقوا رسالة نصية أو مكالمة هاتفية، حول تلقيهم فرصة عمل في أمريكا.

وشدد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من هاته المكالمات أو الرسائل التي لا يمكن أن تكون إلا احتيالا.