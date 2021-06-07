السفارة الأمريكية في الجزائر تهنئ الكاتب “ياسمينة خضرا” بعد رغبة “نتفليكس” في تحويل كتابه الى مسلسل

فن وثقافة
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السفارة الأمريكية في الجزائر تهنئ الكاتب “ياسمينة خضرا” بعد رغبة “نتفليكس” في تحويل كتابه الى مسلسل
بقلم ط.خير الدين

هنأت السفارة الأمريكية في الجزائر، الكاتب محمد مولسهول والمعروف بـ”ياسمينة خضرا”، بعد تبني  كتابه “الإعتداء” من قبل شركة الترفيه الأمريكية “نتفليكس” ليتم تحويله إلى مسلسل بالتعاون مع المنتج الأمريكي “ميشال كوبيسك”.

وكان هذا الكتاب قد نال  إستحسان النقاد وفاز بعدة جوائز أدبية، كما يشار الى  أن هذا ليس أول عمل للكاتب الحزائري ينال الإهتمام في الولايات المتحدة فمؤلفه “سنونوات كابول” تم نشره من قبل دار دوبلداي للنشر.

كما تم التصويت له كأحد أفضل كتب السنة من قبل جريدتي سان فرانسيسكو كرونيكل وكريستيان ساينس مونيتور.


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