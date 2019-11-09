السفارة الأمريكية في الجزائر ستكون مغلقة غدا لهذا السبب

أعلنت السفارة الأمريكية في الجزائر أن مقرها سيكون مغلقا غدا الأحد، بمناسبة يوم قدامى المحاربين.

ونشرت السفارة في صفحتها الرسمية على فايسبوك، انه تكريم جديد دائم لقدامى المحاربين الأميركيين من السكان الأصليين يتمثل في نصب تذكاري سيصبح موجودًا بمدينة واشنطن العاصمة، التي تشتهر بالنصب التذكارية لتكريم مَن لعبوا أدوارًا هامة في التاريخ الأميركي.

خدم الأميركيون الأصليون في كل الصراعات العسكرية الأميركية منذ الحرب الثورية، وفقًا للمتحف الوطني للهنود الأميركيين التابع لمؤسسة سميثسونيان. موقع النصب التذكاري لقدامى المحاربين الأميركيين من السكان الأصليين، الذي يجري العمل على تشييده حاليا، سيكون على أرض متحف في المتنزّه القومي. ومن المتوقع افتتاحه في نهاية العام 2020.

قدم الفنان والجندي السابق في الجيش هارفي برات، وهو عضو في قبيلتي شايان والأراباهو، التصميم الفائز للنصب التذكاري، وقد اختيرت فكرته، التي تحمل عنوان “دائرة شرف المحاربين”، من بين التصاميم المقدمة البالغ عددها 120 تصميما.