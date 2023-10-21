السفارة الأمريكية في تل أبيب: فتح معبر رفح اليوم على الساعة العاشرة صباحا

أصدرت السفارة الأمريكية في تل أبيب، اليوم السبت، بيانا بشأن فتح معبر رفح بين قطاع غزة وسيناء، مشيرة أنه المعبر الحدودي بين مصر وغزة سيفتح اليوم على الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي.

قالت السفارة الأمريكية إنه “وصلتنا معلومات تفيد بأن معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر سيفتح يوم السبت. 21 أكتوبر الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي.”

وأضافت سفارة واشنطن في بيانها المنشور عبر موقعها الإلكتروني أنه إذا فتحت الحدود. فلا نعرف إلى متى ستبقى مفتوحة أمام المواطنين الأجانب لمغادرة غزة.

وقالت “نتوقع أن يحاول العديد من الأشخاص العبور في حالة فتح الحدود، ويجب على المواطنين الأمريكيين الذين يحاولون دخول مصر أن يتوقعوا بيئة فوضوية وغير منظمة على جانبي المعبر”.