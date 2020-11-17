السفارة الأمريكية: نلتزم بتعزيز ريادة الأعمال وتنويع الإقتصاد في الجزائر

أكدت السفارة الأمريكية بالجزائر إلتزامها بتعزيز ريادة الأعمال وتنويع الإقتصاد في الجزائر.

وقال غواتام رانا، اليوم الثلاثاء خلال منتدى افتراضي حول ريادة الأعمال، “تلتزم سفارة الولايات المتحدة في الجزائر بتعزيز ريادة الأعمال وتنويع الإقتصاد في الجزائر، ولديها مجموعة من البرامج التي ترمي إلى بلوغ هذا الهدف”.

وحسب ذات المتحدث، نقلا عن بيان للسفارة، فإن”ريادة الأعمال والإبتكار والمخاطرة متأصلة بعمق في تركيبة الولايات المتحدة”.

وقال رانا “لقد عاش هؤلاء الأفراد جوهر” لحلم الأمريكي” أن أمريكا هي مكان يستطيع فيه الأشخاص الذين يبادرون ويعملون بجد بناء مستقبلهم وتحقيق أهدافهم”.

كما سلط رانا الضوء على عدد من برامج السفارة الأمريكية التي تهدف إلى مساعدة الجزائريين على تطوير مهارات ريادة الأعمال والقابلية للتوظيف.

وتضمن المنتدى كلمة للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد.

وأوضح الوزير أن الجزائر “تواجه بعض التحديات الكبيرة في الوقت الحالي، وأهمها هو الإنتقال من نموذج إقتصادي قائم على عائدات النفط إلى إقتصاد أكثر استدامة ومرونة وطموحا”.

ودعا الوزير المنتدب إلى مزيد من الإبتكار لتحفيز النمو الاقتصادي، قائلا “لحل مشاكل الغد، نحن بحاجة اليوم إلى حلول وأفكار جديدة”.

وسلط الوزير خلال العرض الذي قدمه، الضوء على التقدم الذي تم إحرازه مؤخرا في الجزائر من حيث توفير الموارد لرواد الأعمال.