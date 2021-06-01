السفارة الإيطالية تعلن عن الاستئناف الجزئي لطلبات الحصول على تأشيرات “شنغن” التجارية

أعلنت السفارة الإيطالية في الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن الإستئناف الجزئي لمعالجة طلبات تأشيرة شنغن التجارية لإيطاليا إعتبارا من يوم 2021/06/01.

أين تهدف هذه المبادرة حسب بيان السفارة الإيطالية، الى دعم مجتمع الأعمال الجزائري والإيطالي والانتعاش الاقتصادي في البداية، كما أكد نفس البيان بأن السفارة طلبت من ” VFS Global”، الإتصال بجميع حاملي تأشيرة عمل شنغن للتنقل (صالحة لمدة عام أو أكثر).

والتي صدرت من السفارة الإيطالية في الجزائر، وانتهت صلاحيتها خلال جائحة كورونا، لتوفر لهم موعدا مع أحد مراكز التأشيرات المفتوحة حاليا بالجزائر العاصمة، وهران وقسنطينة.

حيث يطلب من الأشخاص المعنيين، تقديم جميع الوثائق اللازمة للحصول على تأشيرة عمل بما في ذلك القائمة التي ستقدمها “VFS Global” ورسالة الدعوة من شركة إيطالية لرحلات العمل إلى إيطاليا.

كما اشار نفس البيان، بأنه كجزء من التدابير لمحاربة فيروس كورونا، فرضت دول فضاء “شنغن” المختلفة بما في ذلك إيطاليا قيودا على السفر وأن القيود المؤقتة على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي لا تزال سارية.

وبالتالي فإن حاملي تأشيرة “شنغن” الجديدة، أو تأشيرة “شنغن” التي لا تزال سارية المفعول، لا يسمح لهم تلقائيا بدخول الأراضي الإيطالية وإقليم ” شنغن”، اين يجب عليهم الامتثال لقيود السفر السارية على مستوى مستوى هذه الدول.

كما أوضحت السفارة الإيطالية، بأنه يمكن إلزام الأطراف المعنية بتأجيل رحلتهم إلى إيطاليا مع الاستفادة على المدى المتوسط ​​والطويل ، من تجديد تأشيرة سفرهم بفضل هذه المبادرة من السفارة الإيطالية.