السفارة الامريكية بالجزائر تهنئ محاربي الصحراء عقب التتويج بكأس العرب
هنأت السفارة الامريكية بالجزائر مساء اليوم، المنتخب الوطني الجزائري عقب تتويجه بكأس العرب أمام المنتخب التونسي.
وذلك عبر الصفحة الرسمية للسفارة على “فايسوك” حيث جاء فيها:
“مبروك للفنك فوزهم بجدارة في كأس العرب على فريق تونسي ممتاز. قدم المنتخب الجزائري أداءً متميزًا طوال البطولة، حيث تميز بالعمل الجاد والمثابرة واللعب النظيف. نأمل أن تعود الجزائر إلى الدوحة لتفوز بكأس أخرى العام المقبل! جبتوها يا لولاد! ألف مبروك”
هذا وتوّج أمسية اليوم السبت، المنتخب الجزائري المحلي، بلقب كأس العالم للمنتخبات العربية بعد الفوز المحقق في المباراة النهائية أمام تونس بنتيجة 2-0.
وسجل اهداف المباراة اللاعب أمير سعيود في الدقيقة الـ9 من الوقت الإضافي الأول بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.
كما أضاف براهيمي الهدف الثاني في الدقيقة 125 من عمر المواجهة التي امتدت الى الأوقات الإضافية.
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هنأت السفارة الامريكية بالجزائر المنتخب الوطني الجزائري عقب فوزه على نظيره المغربي. وتأهلهم للدور نصف النهائي من كأس العرب.
وكتبت السفارة الأمريكية تغريدة هذا مضمونها “مبروك للمنتخب الجزائري لكرة القدم تأهله لنصف نهائي كأس العرب 2021 بعد فوز مستحق على المغرب!”
وإختمكت السفارة التغريدة بتوقعات الجزائريين في النصف النهائي وقالت: “ما هي توقعاتك لمباراة نصف النهائي ضد قطر؟”