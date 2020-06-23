السفارة الايطالية بالجزائر تستأنف عملية استقبال طلبات التأشيرة

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن البيان أن “سفارة ايطاليا بالجزائر بالتعاون مع الشريك “تي ال اس اتصال” تعلم انه اثر الرفع التدريجي للحجر الصحي في الجزائر و ردا على الطلبات الواردة خلال الاسابيع الاخيرة سيتم الاستئناف التدريجي لنشاطات تسيير طلبات التاشيرة ابتداءا من يوم الاحد 28 جوان 2020″.

أعلنت السفارة الايطالية في الجزائر عن استئناف عملية استقبال طلبات التأشيرة الى ايطاليا بالنسبة للاقامات طويلة الامد فحسب بصفة تدريجية يوم الاحد المقبل.

و حسب نفس البيان, ستستقبل مراكز التاشيرة التابعة ل”تي ال اس اتصال” بالجزائر العاصمة و وهران و عنابة من جديد طالبي التاشيرة.

و نظرا للازمة الصحية و المداومة و التقييد الموقت للتنقلات غير الاساسية (يمكن استشارة الموقع: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1035)

وستستقبل في مرحلة اولى ملفات طلب التاشيرة للاقامات الطويلة الامد لاسباب مهنية (تجمع عائلي) موضحا انه “ابتداءا من 22 جوان 2020 تعد تاشيرة الاياب ضرورية في حالة اذا ما انقضى تاريخ صلاحية رخصة الاقامة”.

وبخصوص تأشيرة الاقامة الطويلة الأمد من أجل الدراسة سيتم فتح المواعيد وكذا تقديم المعلومات اللازمة في اقرب الاجال.

واشارت سفارة ايطاليا بالجزائر إلى أن “منح محتمل للتاشيرة لا يضمن مباشرة امكانية الدخول الفوري الى ايطاليا التي تظل خاضعة لبعض التقييدات المطبقة على الحدود فيما يخص فئات الاشخاص و اسباب التنقل (اثبات ضرورة التنقل للعمل و الطابع الاستعجالي له).

وأوصت السفارة في ذات السياق، بالاطلاع على مرسوم الوزير الاول الايطالي بتاريخ 11 جوان 2020 (المادة السادسة الفقرة 2) و الاسئلة المتكررة بكثرة على موقع وزارة الشؤون الخارجية وكذا مذكرة المفوضية الاوروبية التي تحدد الاشخاص المعفيين من التقييد المؤقت.