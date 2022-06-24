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الرياضة

السفارة التركية بالجزائر تتمنى التوفيق لرياضييها في الألعاب المتوسطية

بقلم السفارة التركية
السفارة التركية بالجزائر تتمنى التوفيق لرياضييها في الألعاب المتوسطية
المنتخب الوطني
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نشرت السفارة التركية بالجزائر صورا للرياضيين الذين سيشاركون منافسة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بداية من يوم غد الذي يصادف حفل الافتتاح.
كما عنونت المنشور في تغريدة لها عبر الصفحة الرسمية على الفايسبوك اليوم الجمعة :”هيا الفريق التركي”.
وقالت :”سوف يحمل كل من فرحات اريكان وسورمانيلي علم بلدنا”.
و أضاف :”سيحمل بطلنا الأولمبي الملاكم بوسناز سورمينيلي ولاعب الجمباز الأولمبي الثالث فرحات اركان علمنا التركي خلال حفل افتتاح ألعاب البحر الابيض المتوسط”.

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