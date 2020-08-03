السفارة التركية بالجزائر تدعو مواطنيها الراغبين بالعودة لبلدهم لتسجيل أسمائهم

دعت السفارة التركية لدى الجزائر، مواطنيها المقيمين بالجزائر، الراغبين بالعودة إلى بلدهم، بالتسجيل عبر موقعها الإلكتروني.

وجاء في بيان للسفارة، أنه قد تم برمجة 3 رحلات جوية إلى تركيا، من قبل شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أيام 7 و8 و9 أوت الجاري، لإجلاء الجزائريين العالقين هناك.

وسمحت الجوية الجزائرية عبر هذه الرحلات، للجزائريين المقيمين، والجزائريين المتزوجين بتركيات والجزائريات المتزوجات بأتراك وبوجود دفتر عائلي، العودة إلى تركيا عبر هذه الرحلات.

وعليه تدعو السفارة التركية لدى الجزائر، مواطنيها الراغبين بالعودة إلى بلدهم، بتسجيل اسمائهم عبر الموقع الالكتروني للسفارة وهو: [email protected]