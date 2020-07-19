السفارة التونسية: إجلاء التونسيين والجزائريين المقيمين هذا الأربعاء‫ براً

أعلنت السفارة التونسية بالجزائر أنها تعتزم القيام بعملية إجلاء للتونسيين والجزائريين المتزوجين من تونسيين و المقيمين بتونس يوم 22 جويلية 2020 على الساعة السابعة صباحا عبر المعبر الحدودي ام الطبول.

وأكدت السفارة في بيانها أنه على الراغبين في التسجيل بهذه العملية القيام بالحجز الفندقي مع التقيد بقائمة النزل المنشورة بالصفحة و إرسال نسخة من الحجز الفندقي و جوازات السفر و بطاقة المقيم الأجنبي بتونس على البريد الالكتروني [email protected] .

وتجدر الإشارة أن أحد الوالدين معفي من الحجر الصحي الإجباري بالنزل مع الالتزام بالحجر الصحي الذاتي اذا كان مرافقا لأبنائه دون سن 12 سنة،

ووضعت السفارة التونسية تطبيقا على صفحتها قصد تسهيل عملية التسجيل و الإحصاء على هذا الرابط: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb5oZukGwBb-V6za5hlwzAEjX8OoEDHeSIYbYBSa3rFIWYqg/viewform