السفارة التونسية.. برمجة رحلة إجلاء يوم 19 أكتوبر عبر المعبر الحدودي “أم الطبول”

سيتم برمجة رحلة إجلاء للمواطنين التونسيين المقيمين بالجزائر يوم 19 أكتوبر المقبل عبر المعبر الحدودي أم الطبول.

كشفت سفارة تونس بالجزائر، اليوم الثلاثاء في بيان لها، عن برمجة رحلة إجلاء للمواطنين التونسيين المقيمين بالجزائر يوم 19 أكتوبر المقبل عبر المعبر الحدودي أم الطبول.

وأوضحت السفارة التونسية أنه تقرر تنظيم عملية إجلاء لفائدة كافة المواطنين التونسيين الراغبين في العودة الى أرض الوطن دون الخضوع لإجراء الحجر الصحي الاجباري وذلك صبيحة يوم 19 أكتوبر 2020 عبر المعبر الحدودي أم الطبول.

وحددت السفارة التونسية الشروط الواجب توفرها في المواطنين الراغبين في العودة الى تونس.

حيث يشترط عليهم التسجيل لدى المصالح القنصلية التابعة للسفارة قبل تاريخ 11 أكتوبر 2020.

وذلك عبر الرابط الالكتروني : ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb5oZukGwBb-V6za5hlwzAEjX8OoEDHeSIYbYBSa3rFIWYqg/viewform.

كما دعت السفارة المواطنين الذين سبق وتم تسجيليهم من تأكيد رغبتهم في العودة الى تونس عبر الاتصال بأرقام هاتف السفارة التالية: 023527662/023527661/023527666.

كما يتوجب على هؤلاء ايضا الاستظهار الوجوبي بأصل نتيجة التحليل المخبري السلبي “RT-PCR”، وليس نسخة منه، لدى أعوان السلامة الصحية بالمعبر الحدودي قبل السفر بـ 72 ساعة على ألا يتجاوز تاريخ إجراء التحليل 120 ساعة عند الوصول.

وأكدت ذات السفارة أن نشر القائمة الاسمية النهائية لكافة المواطنين المسجلين والمعنيين بعملية الإجلاء آنفة الذكر سيتم نشرها يوم 13 أكتوبر 2020.

الذين يتعين عليهم دون سواهم التحول الى المعبر الحدودي أم الطبول مصحوبين بتحليل السلامة الصحية السلبي”PCR”.