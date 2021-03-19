السفارة الجزائرية بباريس توّضح وضعية الجزائريين العالقين بمطار شارل ديغول

كشفت سفارة الجزائر في باريس، أن هناك 28 جزائريا عالقا في مطار شارل ديغول الدولي بباريس، منذ 27 فيفري الفارط.

وأفاد بيان للسفارة، أنه بعد ظهور السلالة البريطانية المتحورة في الجزائر يوم 25 فيفري تم إخطار العالقين من قبل وكالة الخطوط الجوية الجزائرية بلندن بإلغاء تذاكر الطائرة بين باريس والجزائر.

وأوضح المصدر، أن القنصل الجزائري في كريتيل إلتقى بحضور ممثل الخطوط الجوية الجزائرية في باريس، عدة مرات منذ 2 مارس 2021 ممثلين عن العالقين لمناقشة أوضاعهم وضرورة العودة إلى أماكن إقامتهم في انتظار إعادة فتح الحدود.

وأضاف البيان، أنه تم التوضيح للعالقين، بأنهم قد تقرر في مجلس الوزراء يوم 28 فيفري إغلاق الحدود الجزائرية.

من جهتها أبدت الخطوط الجوية الجزائرية استعدادها لدفع ثمن تذاكر العودة إلى أماكن إقامتهم، ودفع تكاليف اختبارات PCR ، وتعويض تذكرة لندن-باريس ، والعناية بالأمتعة الزائدة.

كما تلتزم الخطوط الجوية الجزائرية بتغطية تكاليف الفندق في حين حان الوقت لتنظيم عودتهم.

وكشف ذات المصدر، أن الخطوط الجوية الجزائرية قد دعمت لمدة 15 يوما تكاليف التموين وغيرها.