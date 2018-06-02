السفارة الجزائرية ببروكسل تندد بالاستغلال غير المقبول لرموز الاتحاد الاوروبي للمساس بالجزائر

نددت سفارة الجزائر ببروكسل اليوم الجمعة بالاستغلال غير المقبول لرموز الاتحاد الاوروبي ومقرالبرلمان الاوروبي من أجل المساس بشرف وكرامة المؤسسات الجزائرية.

وجاء في بيان لسفارة الجزائرببروكسل”أنه عقب نشرصحفية مزعومة من أصل جزائري لشريط فيديو مهين يمس بشرف وكرامة مؤسسات الجمهورية الجزائرية.

فقد قامت السفارة اليوم بإجراءات رسمية عاجلة لدى مسؤولي مختلف هيئات الاتحاد الاوروبي.

من أجل التنديد بقوة بالاستغلال غير المقبول لرموز الاتحاد الاوروبي والفضاء الذي يخصصه البرلمان الاوروبي للصحفيين المهنيين.

من جهتها تأسفت الممثلية الدبلوماسية للجزائر ببروكسل لفرصة استغلال رموز الاتحاد الاوروبي ومقر إحدى مؤسساته.

كفضاء لهذه التمثيلية البائسة التي تندرج في اطار خارطة طريق هذا العميل المتأصل في التخريب والتفرقة”، حسب ذات البيان.

وأن هذه المراسلة السابقة للمؤسسة الوطنية للتلفزيون ببروكسل قد تم فصلها بسبب “انعدام القيم الوطنية” و”سلوكها ثنائي القطب”، تأسفت السفارة

الجزائرية ببروكسل لسلوك هذه الصحفية المزعومة التي إرتضت لنفسها سخير صوتها وقلمها المرتزق لخدمة قوى اجنبية معادية للجزائر.

وخلص البيان الى أن هذه “المراسلة السابقة للتلفزيون الجزائري ببروكسل اختارت في سردها المزيف للحقائق، المفعم بالافتراء و الاحباط.

وكذا لإعتبارات مصلحية وانتهازية محضة، صب جام حقدها على الجزائر ورموزها ومؤسساتها.