السفارة الجزائرية في تركيا ترد على جمعية الجزائريين الدولية وتوضح!

ردّت السفارة الجزائرية في تركيا، على البلاغ الذي نشرته الجمعية المسماة “جمعية الجزائريين الدولية”.

والتي دعت فيها الجزائريين بتركيا الى الطلب من السفارة الجزائرية التدخل لدى الخطوط التركية لنقل المسافرين الى الجزائر.

سفارة الجزائر بأنقرة، أوضحت أن هذه الجمعية لم تراسل السفارة مباشرة بهذا الخصوص و ليست المرة الأولى التي تنشر فيها معلومات مغلوطة أو منسوبة الى السفارة.

كما أن هذا البلاغ من هذه الجمعية مجرد مغالطة أخرى للجزائريين، الذين يتوقون إلى السفر إلى وطنهم في هذه الظروف.

ويشكل نوعا من أنواع اللعب بعواطفهم بإعطائهم معلومات غير صحيحة، تضعهم تحت ضغط نفسي كبير وتوجههم عمدا نحو طرق خاطئة.

كما أكدت السفارة بأن الترخيص بالدخول إلى ارض الوطن، من صلاحيات السلطات المركزية في الجزائر وليس من صلاحيات السفارات ولا شركات النقل الجوي.

من جانب أخر، كشفت السفارة الجزائرية بأنقرة أن الرحلة المبرمجة في نهاية أكتوبر هي رحلة ينظمها الجانب التركي.

وذلك لتمكين عمال عدد من الشركات التركية التي تشتغل بالجزائر، في إطار إنجاز مشاريع هامة من السفر إلى الجزائر وبالتالي فهي ليست رحلة خاصة بإجلاء الجزائريين المتواجدين في تركيا.