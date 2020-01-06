السفارة السعودية بالجزائر تعلن عن إجراءات جديدة للحصول على التأشيرة السياحية

أعلنت السفارة السعودية بالجزائر اليوم الإثنين عن إجراءات جديدة تخص طالبي التأشيرة السياحية للدخول إلى اراضي المملكة.

وأوضحت السفارة انه بإمكان الراغبين في الحصول على التأشيرة السياحية للدخول للمملكة بتقديم الطلب لمكتب شركة تسهيل (vfs) بالجزائر.

وبعد استيفاء المتطلبات على الزائر مراجعة مراكز تسهيل في كل من الجزائر، وهران، قسنطينة.

ووضعت السفارة هذا الرابط تحت تصرف المواطنين لإمكانهم من معرفة المزيد من المعلومات حول طلب التأشيرة KSA Tourist visa

ويمكن لطالب التأشيرة السياحية توفير الوثائق التالية :

1.تعبئة نموذج طلب التأشيرة، وارفاق الوثائق المطلوبة .

2.ان يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لاتقل عن 6 أشهر .

3.تأمين طبي معتمد في المملكة .

4.دفع رسوم التأشيرة عن طريق موقع انجاز.

5.الا يقل عمر السائح القادم للمملكة عن (18) سنة ما لم يكن برفقة ولي أمر.

6.تذكرة سفر ذهاب وعودة.

7.حجز سكن داخل المملكة.

8.تسجيل عنوان داخل المملكة.

9.شهادة تعريف بالعمل مصادق عليها من الجهات المختصة.

10.اثبات الملاءة المالية.

11.خط سير الرحلة.

12.تقديم كافة المعلومات الشخصية “شهادة الميلاد، نسخة من الهوية الوطنية، عنوان السكن في الجزائر”.

من جهة أخرى وضعت السفارة هذا الرابط من اجل معرفة المزيد من المعلومات حول التأشيرة السياحية للمملكة العربية السعودية.