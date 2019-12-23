عاجل

السفارة السعودية تقدم تعازيها لعائلة الفريق قايد صالح

الوطني
  • -
  • 0
السفارة السعودية تقدم تعازيها لعائلة الفريق قايد صالح
بقلم أسماء.ع

قدّمت السفارة السعودية بالجزائر، تعازيها الخالصة، لعائلة  فقيد الجزائر رئيس الأركان الفريق احمد قايد صالح.

وجاء في بيان تعزية السفارة “ببالغ الأسى والحزن تلقت السفارة خبر وفاة نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الشعبي الوطني الفريق/أحمد قايد صالح”.

“وأمام هذا المصاب الجلل يتقدم سعادة السفير عبدالعزيز العميريني وكافة أعضاء البعثة بخالص عبارات العزاء”.

“والمواساة لعائلة الفقيد ولحكومة وشعب الجزائر الشقيق”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=745385

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com