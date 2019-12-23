السفارة السعودية تقدم تعازيها لعائلة الفريق قايد صالح

قدّمت السفارة السعودية بالجزائر، تعازيها الخالصة، لعائلة فقيد الجزائر رئيس الأركان الفريق احمد قايد صالح.
وجاء في بيان تعزية السفارة “ببالغ الأسى والحزن تلقت السفارة خبر وفاة نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الشعبي الوطني الفريق/أحمد قايد صالح”.
“وأمام هذا المصاب الجلل يتقدم سعادة السفير عبدالعزيز العميريني وكافة أعضاء البعثة بخالص عبارات العزاء”.
“والمواساة لعائلة الفقيد ولحكومة وشعب الجزائر الشقيق”.
#تعزية | ببالغ الأسى والحزن تلقت السفارة خبر وفاة نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الشعبي الوطني الفريق/أحمد قايد صالح، وأمام هذا المصاب الجلل يتقدم سعادة السفير عبدالعزيز العميريني وكافة أعضاء البعثة بخالص عبارات العزاء والمواساة لعائلة الفقيد ولحكومة وشعب #الجزائر الشقيق 🇩🇿🇸🇦 pic.twitter.com/hFhqlmV54x
— السفارة في الجزائر (@dzembksa) December 23, 2019
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