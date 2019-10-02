 السفارة السعودية تنفي تدخلها في الشؤون الداخلية للجزائر

نفت السفارة السعودية بالجزائر مزاعم حول تدخل السفير أوأعضاء من البعثة في الشأن الداخلي للجزائر.

وأصدرت السفارة بيانا اليوم الأربعاء، تنفي فيه ما تداوله أحد المواقع الالكترونية، بشأن التدخل المزعوم.

ورغم أن بيان السفارة لم يشر إلى مضمون المقال الكاذب، حول التدخل السعودي، غير أنه بدا واضحا أن الأمر يتعلق بقضية توقيف مراسل قناة “العربية” بالجزائر، الجمعة الماضية.

وكانت مصالح الأمن قد أوقفت مراسل “العربية” خلال مسيرات الحراك الشعبي بالعاصمة، قبل أن تقوم بإخلاء سبيله بعد وقت وجيز.

وعلق الموقع الالكتروني باللغة الفرنسية “ألجيري بارت” على تلك الحادثة، بالقول أن المراسل تم الإفراج عنه بعد تدخل السفارة السعودية.

وشدد بيان السفارة السعودية على أن الغرض من هذه الإشاعات هو النيل العلاقات الأخوية التي تربط السعودية بالجزائر منذ عقود.

كما شدد البيان على أن “سفارة خادم الحرمين الشريفين تؤكد على احترام المملكة لسيادة الجزائريين وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية”.

واختتم البيان بالقول أن “قيادة السعودية تحرص على تمتين أواصر المحبة والتعاون مع الجزائر، والتي تعود جذورها إلى حرب التحرير التي يفخر بها الجزائريون وكل شعوب المنطقة.”

وكان مدير مكتب “العربية” بالجزائر، قد نفى في وقت سابق، كل ما ورد في مزاعم مقال الموقع الالكتروني.

وقال مدير مكتب “العربية” بالجزائر أن مراسل القناة أُفرج عنه بعد أن تم استظهار وثيقة اعتماد القناة.