السفارة الصينية بالجزائر تنشر بيانا بعنوان “الصين والجزائر أخوان عزيزان وصديقان حميمان وشريكان موثوقان!”

نشرت السفارة الصين بالجزائر عبر صفحتها على الفيسبوك بيانا تشيد من خلاله بالعلاقة الأخوية والتاريخية بين البلدين.

وعنوت السفارة الصينية بيانها”الصين والجزائر أخوان عزيزان وصديقان حميمان وشريكان موثوقان!”

كما اكدت السفارة أن “الصديق في وقت الشدة، وتتضامن وتساعد الصين والجزائر بعضها البعض في مسار علاقة الدولتين دائما، وتتكاتف الدولتان الآن في التغلب على الوباء.”

وأضافت ذات السفارة “في ظل محاربة الوباء، قدمت الدولتان مساعدات متبادلة، لن تنس الصين حكومة وشعبا مساعدات طبية طارئة التي قدمتها الجزائر في مرحلة أولي في معركة الصين ضد الوباء.”

وأشارت السفارة إلى أن “وفي وقت راهن، انطلاقا من العلاقات التاريخية المتميزة بين الدولتين وصداقة عميقة بين الشعبين”.

“وانطلاقا من القول الصيني القديم وهو تقديم مساعدات مضاعفة لمن كان يساعدنا، تساعد الصين حكومة وشعبا الجزائر على مكافحة الوباء بكل ما بوسعها كرد للجميل.”

وجددت السفارة مد العلاقات بين البلدين “تعكس هذه مساعدات متبادلة الصداقة الأخوية المتميزة تربط الدولتين،”

وأشادت السفارة بهذه العلاقات “كما سجلت الدولتان من ذلك قصة جديدة للمشاركة في السراء والضراء في عصرنا اليوم. ”

وجددت ثقتها بالنصر على الوباء معا “ونثق بأن تحت جهودنا المشتركة سوف ننتصرعلى الوباء في المستقبل القريب! ”

وإختتمت السفارة لدى الصين والجزائر الماضي المجيد والحاضر المتين والمستقبل المشرق، وسوف تحقق علاقاتهما تطورا جديدا في المستقبل!