السفارة الفرنسية بالجرائر تهنئ الصحفيين بيومهم الوطني

هنأت السفارة الفرنسية بالجرائر اليوم الإثنين جميع وسائل الإعلام الجزائرية بمناسبة اليوم الوطني للصحافة.

بعثث السفارة الفرنسية بالجرائر رسالة شكر وتهنئة أعربت من خلالها عن احترامنا الكبير للدور الهام الذي لعبه الصحفيون في تاريخ الجزائر.

مضيفة أنها تحيي شجاعة أولئك الذين حاربوا وعرضوا حياتهم للمخاطر من أجل حرية الإعلام.

وأن مهمتهم كل يوم من خلال قيم المشاركة والحقيقة والتعددية، كما أننا أن نعترف بهذا الالتزام ونشجع المزيد من العمل.

من جهتنا نرحب بالاهتمام الخاص للإعلام الجزائري وجمهورهم بالمواضيع الفرنسية والثنائية.

ويود فريق الخدمة الصحفية في السفارة الفرنسية أن يشكرك مرة أخرى ونتمنى لكم يوماً وطنياً صحفياً ناجحاً ومستقبلاً صحفياً زاهرا.