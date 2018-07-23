السفارة الفرنسية بالجزائر توضح بخصوص مواعيد الفيزا

كشفت السفارة الفرنسية بالجزائر، اليوم الاثنين، أن مواعيد حجز الفيزا لدى المتعامل vls globale متوفر بشكل يومي.

واوضحت السفارة في بيان لها، تحوز النهار اون لاين عليه، انها تستقبل يوميا ما بين الف و1500 موعد.

واضافت انها في الشهرين الاخيرين تم فتح ما بين 60 الف و90 الف موعد طالب للفيزا من الجزائريين.

ولكن في المقابل حاولنا ولوج الموقع من اجل تجديد التأشيرة، الا اننا حصلنا على موعد في جويلية 2019.

في حين لايمكن تحديد مواعيد للحصول على التأشيرة عبر الموقع من خلال الولوج إليه.

وهو ما يؤكد أن مواعيد تجديد الفيزا بالنسبة للجزائريين غير متوفر حاليا وعليهم إنتظار الى غاية جويلية 2019.