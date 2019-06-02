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السفارة الفرنسية في الجزائر تعزي عائلة كمال الدين فخار

الوطني
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السفارة الفرنسية في الجزائر تعزي عائلة كمال الدين فخار
بقلم مصطفى.ق

عزت السفارة الفرنسية في الجزائر عائلة الحقوقي كمال الدين فخار، الذي ووري الثرى امس بمقبرة العالية في العاصمة.

ونشرت السفارة الفرنسية على صفحتها الرسمية في تويتر:” تلقت فرنسا بقلق نبأ وفاة السيد كمال الدين فخار بتاريخ 28 ماي (…) وتتقدم بتعازيها إلى عائلته وتكرر تمسكها بحرية التعبير في جميع أنحاء العالم.


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