السفارة الفلسطينة تهنئ الجزائريين بذكرى الثورة التحريرية

هنأت السفارة الفلسطينة في الجزائر،الجزائريين بذكرى الثورة التحريرية المجيدة.

ونشرت السفارة الفلسطينية على صفحتها الرسمية في فايسبوك بيانا قالت فيه: “تحل علينا هذه الايام الذكرى ال 65 لثورة نوفمبر المجيدة والتي فيها اختطت جموع الشعب الجزائري ثورة عظيمة مليئة بالعذابات والجراح والتكلفة العالية من دماء الجزائريين،معربين لكافة العالم بانهم شعب عظيم يرفض الاستعمار لن يستكين حتى دحر المحتل، وهو ما كان بعد ثمان سنوات سطر فيها الشعب الجزائري صفحات ناصعة ومتوجة بالنصر والاستقلال.

انتصار ثورة نوفمبر المجيدة هي انتصار لنا كفلسطينيين ولكل احرار العالم في افريقيا واسيا وامريكا اللاتينية، زرعت امال عريضة لكل من يريد في هذا العالم لخوض غمار التحرر والانعتاق وعززت يقينا بانه تستطيع ان تكون وان تحقق الشعوب كل امالها وخاصة التحرر من الاستعمار والاحتلال.

في هذه المناسبة نحن الفلسطينيين نهنئ انفسنا ونهنئ الاشقاء في الجزائر، فثورتنا الفلسطينية المسلحة المعاصرة، وانطلاقتها في الـ 1965 من القرن الماضي، انطلقت من رحم ثورة نوفمبر المجيدة التي اسست تزاوج نضال مشترك في ثورتين عظيمتين.

الشقيقة الجزائر التي دعمت الحقوق واعطت الامثولة لكل العالم بان الجزائر قبلة للأحرار والثوار.

ودعمت الحضور الفلسطيني في الساحة الدولية وفي عقد المجالس الوطنية الفلسطينية.

عندما كانت تضيق الجغرافيا بالفلسطيني كانت الجزائر حاضرة في كل المجالات وفي كل المنعطفات.

الرصاصة الاولى كانت من الجزائر، دخول فلسطين في 1974 للأمم المتحدة،اعلان الدولة الفلسطينية في 1988 “اعلان الاستقلال”، وتدعم الان الحقوق الفلسطينية حقه في العودة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.